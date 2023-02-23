Фінляндія надсилає Україні додаткову допомогу – три танки Leopard 2
23 лютого президент Фінляндії Саулі Нійністе за поданням уряду ухвалив надання більшої оборонної підтримки для України. Це вже 13-й вантаж допомоги
Про це інформує пресслужба міністерства оборони країни.
"Минув рік від початку російської атаки, а Україні все ще потрібна підтримка в оборонній боротьбі. Ми надсилаємо більше оборонних матеріалів і беремо участь у співпраці з Leopard разом із нашими партнерами", – сказав міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.
Повідомляється, що в рамках міжнародного співробітництва щодо танків Фінляндія передасть Україні три Leopard 2.
Крім того, українських воїнів навчатимуть використовувати та обслуговувати танки.
Для гарантування безпечного доставлення допомоги деталі не повідомляються.
- 22 лютого міністерка оборони Маргарита Роблес на засіданні конгресу підтвердила, що Іспанія надасть Україні 6 поремонтованих танків Leopard 2 A4.
- Швеція готує черговий пакет допомоги Україні: міністр оборони Пал Йонсон 23 лютого заявив, що країна відкрита для постачання деяких танків Leopard ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.89
-
EUR
Купівля 41.21Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе