Фінляндія надсилає Україні додаткову допомогу – три танки Leopard 2

Про це інформує пресслужба міністерства оборони країни.

"Минув рік від початку російської атаки, а Україні все ще потрібна підтримка в оборонній боротьбі. Ми надсилаємо більше оборонних матеріалів і беремо участь у співпраці з Leopard разом із нашими партнерами", – сказав міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

Повідомляється, що в рамках міжнародного співробітництва щодо танків Фінляндія передасть Україні три Leopard 2.

Крім того, українських воїнів навчатимуть використовувати та обслуговувати танки.

Для гарантування безпечного доставлення допомоги деталі не повідомляються.