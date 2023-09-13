Фінляндія не братиме участь у ЧС світу з командної гімнастики через участь команд РФ та Білорусі
Фінляндія оголосила, що не братиме участь у чемпіонаті світу з командної гімнастики у листопаді, оскільки до змагань були допущені команди з Росії та Білорусі
Про це повідомляє Yle.
Зазначається, що Міжнародна федерація естетичної гімнастики (IFAGG) дозволила приймаючій країні вирішувати, хто може брати участь у чемпіонаті. Цьогоріч такою країною є Казахстан, який не наклав санкції на росіян та білорусів.
"У раді IFAGG наша позиція та думка, на жаль, перебувають у меншості", - прокоментувала у пресрелізі Кайса Віккула, президент Асоціації гімнастики.
- Президент МОК Томас Бах заявив, що росіяни та білоруси зможуть взяти участь в Олімпіаді-2024, якщо не підтримують агресію РФ проти України.
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