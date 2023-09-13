Фінляндія не братиме участь у ЧС світу з командної гімнастики через участь команд РФ та Білорусі

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що Міжнародна федерація естетичної гімнастики (IFAGG) дозволила приймаючій країні вирішувати, хто може брати участь у чемпіонаті. Цьогоріч такою країною є Казахстан, який не наклав санкції на росіян та білорусів.

"У раді IFAGG наша позиція та думка, на жаль, перебувають у меншості", - прокоментувала у пресрелізі Кайса Віккула, президент Асоціації гімнастики.