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Президент МОК назвав умову участі росіян та білорусів у Олімпіаді-2024

5 вересня, 2023 вiвторок
06:57
Спорт Томас Бах

Президент МОК Томас Бах заявив, що росіяни та білоруси зможуть взяти участь в Олімпіаді-2024, якщо не підтримують агресію РФ проти України

Про це Бах розповів у інтерв'ю CNBC

За його словами, Міжнародний олімпійський комітет розробив формулу, за якою участь росіян та білорусів в Іграх-2024 буде можливою в нейтральному статусі за умови, якщо вони не мають зв'язку з арміями своїх країн та не підтримують війну РФ проти України.  

"Я не думаю, що остаточне рішення буде прийнято за кілька днів. Та є чітке уявлення, як ми це бачимо. Жодних команд, гімнів, національної символіки Росії та Білорусі. Але, ми надаємо можливість спортсменам, які не підтримують війну, змагатися як індивідуальним нейтральним атлетам, а не представникам своєї країни", - сказав Бах. 

Він додав, що ця система вже працює на чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях. Водночас президент МОК констатував, що Україна не задоволена таким рішенням, проте була вимушена на нього погодитися.   

"Це можливість для українських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри. Ми всі хочемо мати сильну українську команду в Парижі. В основі нашого рішення лежать олімпійські цінності", - запевнив Бах.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.   

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. 

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором. 

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. 

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам відновити участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами.

14 серпня міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі. 

Росія
Білорусь
МОК
Олімпіада-2024
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