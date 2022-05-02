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Фінляндія розірвала контракт з Росатомом на будівництво АЕС за 7,5 млрд євро

2 травня, 2022 понедiлок
11:36
Економіка Фінляндія

Фінська компанія Fennovoima розірвала контракт на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1" з компанією RAOS Project, яка входить до Росатому

Про це повідомляє офіційний сайт Fennovoima.

"Fennovoima розірвала контракт з RAOS Project через нездатність виконати проєкт. Протягом останніх років спостерігалися суттєві затримки. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. RAOS не зміг пом’якшити жодного з ризиків. Це означає, що співпраця припиняється негайно", - заявили у компанії. 

Росатом та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" у 2013 році. Російській держкорпорації належить 34% проєкту, ще 66% - фінським акціонерам: державним, приватним, муніципальним організаціям, а також споживачам електроенергії. 

Вартість будівництва оцінювалася у близько 7,5 млрд євро.

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санкції
АЕС
Фінляндія
контракт
російська агресія
Росатом
атомна електростанція
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