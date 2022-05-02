Фінляндія розірвала контракт з Росатомом на будівництво АЕС за 7,5 млрд євро
Фінська компанія Fennovoima розірвала контракт на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1" з компанією RAOS Project, яка входить до Росатому
Про це повідомляє офіційний сайт Fennovoima.
"Fennovoima розірвала контракт з RAOS Project через нездатність виконати проєкт. Протягом останніх років спостерігалися суттєві затримки. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. RAOS не зміг пом’якшити жодного з ризиків. Це означає, що співпраця припиняється негайно", - заявили у компанії.
Росатом та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" у 2013 році. Російській держкорпорації належить 34% проєкту, ще 66% - фінським акціонерам: державним, приватним, муніципальним організаціям, а також споживачам електроенергії.
Вартість будівництва оцінювалася у близько 7,5 млрд євро.
- 30 квітня Німеччина підтримала рішення Євросоюзу відмовитися від імпорту урану для АЕС з Росії.
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