Фінляндія розірвала контракт з Росатомом на будівництво АЕС за 7,5 млрд євро

Про це повідомляє офіційний сайт Fennovoima.

"Fennovoima розірвала контракт з RAOS Project через нездатність виконати проєкт. Протягом останніх років спостерігалися суттєві затримки. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. RAOS не зміг пом’якшити жодного з ризиків. Це означає, що співпраця припиняється негайно", - заявили у компанії.

Росатом та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" у 2013 році. Російській держкорпорації належить 34% проєкту, ще 66% - фінським акціонерам: державним, приватним, муніципальним організаціям, а також споживачам електроенергії.

Вартість будівництва оцінювалася у близько 7,5 млрд євро.

30 квітня Німеччина підтримала рішення Євросоюзу відмовитися від імпорту урану для АЕС з Росії.

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