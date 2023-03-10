Фінляндія виділить Україні 29 млн євро гуманітарної допомоги

Про це йдеться в повідомленні МЗС Фінляндії.

У відомстві навели дані ООН, згідно з якими гуманітарної допомоги потребують 17,6 млн осіб – майже половина населення України.

Аби підтримати українців, Фінляндія вирішила надати 15 млн євро гуманітарної допомоги та 14 млн євро підтримки розвитку співпраці.

"У розпал кризи люди повинні отримати їжу, притулок і ліки, а діти повинні ходити до школи. У той же час ми маємо підтримати Україну, щоб вона також могла оґовтатися після війни", – зазначив міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

У МЗС уточнюють, що:

5 млн євро підуть до Фонду УКГВ Україна Управління ООН з координації гуманітарної допомоги, який безпосередньо підтримує продовольчу безпеку, медичні послуги та розміщення у надзвичайних ситуаціях, а також роботу місцевих організацій з надання допомоги;

Всесвітня продовольча програма (ВПП) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - через них виділяється допомога у розмірі 5,4 млн євро;

частину гуманітарної допомоги надають фінські неурядові організації. Екстрена допомога доставляється і до Молдови, де багато біженців із України;

Фінляндія підтримує освітній сектор України серед іншого через фонд PEACE. Постійна підтримка фонду з боку Фінляндії складає 14 млн євро.

"Виділені зараз 29 мільйонів є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, наданого урядом у 2022 році на підтримку України. Окрім загальної цільової суми, на 2023 рік виділено 37 мільйонів євро на підтримку України через співпрацю з метою розвитку", - резюмували у відомстві.