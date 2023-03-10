Фінляндія виділить Україні 29 млн євро гуманітарної допомоги
Фінляндія вирішила надати Україні 29 млн євро гуманітарної допомоги. Частину коштів буде спрямовано на Всесвітню продовольчу програму та Червоний Хрест
Про це йдеться в повідомленні МЗС Фінляндії.
У відомстві навели дані ООН, згідно з якими гуманітарної допомоги потребують 17,6 млн осіб – майже половина населення України.
Аби підтримати українців, Фінляндія вирішила надати 15 млн євро гуманітарної допомоги та 14 млн євро підтримки розвитку співпраці.
"У розпал кризи люди повинні отримати їжу, притулок і ліки, а діти повинні ходити до школи. У той же час ми маємо підтримати Україну, щоб вона також могла оґовтатися після війни", – зазначив міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.
У МЗС уточнюють, що:
- 5 млн євро підуть до Фонду УКГВ Україна Управління ООН з координації гуманітарної допомоги, який безпосередньо підтримує продовольчу безпеку, медичні послуги та розміщення у надзвичайних ситуаціях, а також роботу місцевих організацій з надання допомоги;
- Всесвітня продовольча програма (ВПП) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - через них виділяється допомога у розмірі 5,4 млн євро;
- частину гуманітарної допомоги надають фінські неурядові організації. Екстрена допомога доставляється і до Молдови, де багато біженців із України;
- Фінляндія підтримує освітній сектор України серед іншого через фонд PEACE. Постійна підтримка фонду з боку Фінляндії складає 14 млн євро.
"Виділені зараз 29 мільйонів є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, наданого урядом у 2022 році на підтримку України. Окрім загальної цільової суми, на 2023 рік виділено 37 мільйонів євро на підтримку України через співпрацю з метою розвитку", - резюмували у відомстві.
- Раніше Фінляндія заявила про намір передати Україні три танки Leopard 2.
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