Фінляндія з 26 липня відкриє кордони для вакцинованих від COVID-19 українців, - Кулеба
Фінляндія з 26 липня дозволила в'їзд вакцинованим від COVID-19 українським туристам
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Фінляндія з 26 липня відкриється для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - написав Кулеба.
Він додав, що список дозволених вакцин включає препарати індійських та китайських виробників.
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