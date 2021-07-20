Фінляндія з 26 липня відкриє кордони для вакцинованих від COVID-19 українців, - Кулеба

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



"Фінляндія з 26 липня відкриється для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - написав Кулеба.



Він додав, що список дозволених вакцин включає препарати індійських та китайських виробників.

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