Фінляндія закрила в'їзд для вантажівок з РФ та Білорусі

Про це повідомляє Yle.

Таким чином, Фінляндія долучилася до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії.

За словами директора департаменту примусового виконання фінської митниці Самі Ракшита заборона почала діяти з 9 квітня.

"Я припускаю, що оскільки зміни відбуваються швидко, буде багато транспорту, який не встигне отримати інформацію до прибуття на кордон. Багато вантажівок, які приїдуть до кордону сьогодні розвернуть назад", - сказав Ракшит.

Він зазначив, що близько 90% транскордонних вантажних перевезень у Фінляндії здійснюють російські компанії. У митниці очікують, що транспортні перевезення у країні взагалі зупиняться, оскільки РФ відповість забороною на в'їзд вантажівок з ЄC.

5 квітня повідомлялося, що Фінляндія готова піти на відмову від російських енергоресурсів.

8 квітня Рада Євросоюзу затвердила п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

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