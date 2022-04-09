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Фінляндія закрила в'їзд для вантажівок з РФ та Білорусі

9 квітня, 2022 субота
10:24
Світ

Фінляндія з 9 квітня заборонила в'їзд на свою територію російських та білоруських вантажівок

Про це повідомляє Yle.

Таким чином, Фінляндія долучилася до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії. 

За словами директора департаменту примусового виконання фінської митниці Самі Ракшита заборона почала діяти з 9 квітня.

"Я припускаю, що оскільки зміни відбуваються швидко, буде багато транспорту, який не встигне отримати інформацію до прибуття на кордон. Багато вантажівок, які приїдуть до кордону сьогодні розвернуть назад", - сказав Ракшит.

Він зазначив, що близько 90% транскордонних вантажних перевезень у Фінляндії здійснюють російські компанії. У митниці очікують, що транспортні перевезення у країні взагалі зупиняться, оскільки РФ відповість забороною на в'їзд вантажівок з ЄC. 

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Росія
Білорусь
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митниця
Фінляндія
війна з Росією
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санкції ЄС проти Росії
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