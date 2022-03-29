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Фінська мережа Hesburger зачиняє свої заклади в РФ та Білорусі

29 березня, 2022 вiвторок
18:09
війна з Росією Hesburger

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger планує зачинити свої заклади на територіях РФ та Білорусі

Про це оголосив генеральний директор компанії Карі Салмела, повідомляє ТАСС.

За його словами, Hesburger планує до літа закрити усі свої ресторани на території Росії та Білорусі.

"Ми дуже добре розуміємо, що наш повільний відхід з ринків Росії та Білорусі викликав обговорення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше закрити наші ресторани в РФ. Наша мета полягає в тому, щоб улітку всі наші заклади в РФ та Білорусі закрилися", - повідомляє Салмела.

Він також наголосив, що повільний вихід компанії з російського ринку спричинений врахуванням інтересів місцевих працівників.
Як відомо, всього у мережі Hesburger 38 ресторанів у Росії та чотири – у Білорусі.

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санкції проти Росії
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