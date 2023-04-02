Фінські правоохоронці заморозили активи російського центру науки і культури в Гельсінкі
Через санкції ЄС фінська служба зі стягнення заборгованості заморозила фінанси російського центру науки та культури, розташованого в Гельсінкі
Про це повідомляє фінське видання Kauppelehti.
Зазначається, що активи російського культурного та наукового центру в Гельсінкі спочатку були заморожені банком Nordea, згодом фінська служба зі стягнення заборгованості ухвалила остаточне рішення про арешт.
Nordea оголосив, що заблокував рахунки Російського центру науки і культури та заморозив кошти.
"До початку агресії російський Центр науки і культури співпрацював з фінсько-російським товариством, яке значною мірою фінансувалося коштом платників податків. Російський центр науки і культури розміщувався в кам'яному будинку на вулиці Норденскіельдінкату в Гельсінкі, з серпом і молотом радянського зразка на стіні", - ствердили журналісти.
У виданні нагадали про повідомлення Talouselämä, що російський центр науки і культури підтримується російською службою зовнішньої розвідки.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти РФ: до списку на 10 років потрапили 273 фізичних та 380 юридичних осіб.
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