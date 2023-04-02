Про це повідомляє фінське видання Kauppelehti.

Зазначається, що активи російського культурного та наукового центру в Гельсінкі спочатку були заморожені банком Nordea, згодом фінська служба зі стягнення заборгованості ухвалила остаточне рішення про арешт.

Nordea оголосив, що заблокував рахунки Російського центру науки і культури та заморозив кошти.



"До початку агресії російський Центр науки і культури співпрацював з фінсько-російським товариством, яке значною мірою фінансувалося коштом платників податків. Російський центр науки і культури розміщувався в кам'яному будинку на вулиці Норденскіельдінкату в Гельсінкі, з серпом і молотом радянського зразка на стіні", - ствердили журналісти.



У виданні нагадали про повідомлення Talouselämä, що російський центр науки і культури підтримується російською службою зовнішньої розвідки.