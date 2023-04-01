Про це мовиться в указах президента України Володимира Зеленського №191/2023 та №192/2023.

Згідно з першим Указом до санкційного списку на 10 років потрапили 240 фізичних та 155 юридичних осіб. Серед них є В'ячеслав Богуслаєв, експрезидент підприємства "Мотор Січ", його в Україні звинуватили в державній зраді.

У другому документі складено перелік 33 фізичних та 225 юридичних осіб, проти яких застосують обмеження. У списку: акціонерні товариства "Інформаційні супутникові системи" імені академіка М.Ф. Решетньова, "Завод "Пластмас", "Казанське моторобудівне виробниче об'єднання", "Армавірський електротехнічний завод", "Дубненський завод комутаційної техніки".