Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва, понад 200 громадян і майже 400 компаній РФ
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій: до списку на 10 років потрапили 273 фізичних та 380 юридичних осіб
Про це мовиться в указах президента України Володимира Зеленського №191/2023 та №192/2023.
Згідно з першим Указом до санкційного списку на 10 років потрапили 240 фізичних та 155 юридичних осіб. Серед них є В'ячеслав Богуслаєв, експрезидент підприємства "Мотор Січ", його в Україні звинуватили в державній зраді.
У другому документі складено перелік 33 фізичних та 225 юридичних осіб, проти яких застосують обмеження. У списку: акціонерні товариства "Інформаційні супутникові системи" імені академіка М.Ф. Решетньова, "Завод "Пластмас", "Казанське моторобудівне виробниче об'єднання", "Армавірський електротехнічний завод", "Дубненський завод комутаційної техніки".
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти президента Сирії Башара Асада.
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