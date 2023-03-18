Зеленський запровадив санкції проти сирійського диктатора Асада

Документ оприлюднив офіційний сайт президента України.

Указом від 18 березня Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної.

Серед інших під санкції потрапили Башар Асад, прем'єр-міністр Сирії Хусейн Арнус та міністр закордонних справ країни Фейсал аль-Мікдад.