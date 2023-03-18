Зеленський запровадив санкції проти сирійського диктатора Асада
Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти президента Сирії Башара Асада
Документ оприлюднив офіційний сайт президента України.
Указом від 18 березня Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної.
Серед інших під санкції потрапили Башар Асад, прем'єр-міністр Сирії Хусейн Арнус та міністр закордонних справ країни Фейсал аль-Мікдад.
- 16 березня Башар Асад під час візиту до Москви назвав тимчасово окуповані РФ українські території "історично російськими".
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