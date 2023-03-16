Сирійський диктатор Асад заявив про визнання окупованих територій України російськими
Сирійський диктатор Башар Асад під час візиту до Москви визнав окупацію РФ територій України, заявивши, що вони - "історично російські"
Про це мовиться в інтерв'ю Башара Асада пропагандистському російському агенству РИА Новости.
Він заявив, що Сирія визнає "нові кордони Росії", маючи на увазі тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
"Звичайно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не трапилася війна, це історично російські території", - сказав сирійський диктатор про так звані референдуми та окупацію РФ українських територій.
Зокрема він ствердив, позиція Сирії ґрунтується винятково на історичних фактах, та пояснив своє переконання:
"Вони (ці території, - ред.) були передані Україні, можливо, близько 100 років тому, я думаю, що за часів Леніна. На них проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать про те, що це російська земля. Ми переконані в цій позиції".
- Нагадаємо, 14 березня президент Сирії Башар Асад прибув до Москви з першим офіційним візитом за межами Близького Сходу після двох землетрусів, які сталися в Сирії та Туреччині.
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