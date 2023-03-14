Сирійський диктатор Башар Асад прибув з візитом у Росію

Про це пише Sky News.

Він має намір провести переговори з Володимиром Путіним у супроводі великої міністерської делегації.

Переговори включатимуть "подальший розвиток російсько-сирійського співробітництва в політичній, торговельно-економічній і гуманітарній сферах, а також перспективи всеосяжного врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї".

Очікується, що завтра заступники міністрів закордонних справ Сирії, Туреччини та Росії, а також старший радник іранського колеги обговорять "контртерористичні зусилля" в Сирії.