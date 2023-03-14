Сирійський диктатор Башар Асад прибув з візитом у Росію
Президент Сирії Башар Асад прибув до Москви з першим офіційним візитом за межами Близького Сходу після двох землетрусів, які сталися в Сирії та Туреччині
Про це пише Sky News.
Він має намір провести переговори з Володимиром Путіним у супроводі великої міністерської делегації.
Переговори включатимуть "подальший розвиток російсько-сирійського співробітництва в політичній, торговельно-економічній і гуманітарній сферах, а також перспективи всеосяжного врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї".
Очікується, що завтра заступники міністрів закордонних справ Сирії, Туреччини та Росії, а також старший радник іранського колеги обговорять "контртерористичні зусилля" в Сирії.
- Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Асад збирається до Росії з офіційним візитом на тлі наслідків землетрусу та гострої енергетичної кризи.
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