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Сирійський диктатор Башар Асад збирається здійснити візит у Росію, - росЗМІ

7 березня, 2023 вiвторок
02:17
Світ Башар Асад

Президент Сирії Башар Асад у середині березня приїде до Росії з офіційним візитом на тлі наслідків землетрусу та гострої енергетичної кризи

Про його підготовку "Ведомостям" повідомило поінформоване дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника, близького до адміністрації російського президента, його може ухвалити Володимир Путін.

Сирія не оговталася від наслідків 12-річної війни, перебуває під жорсткими західними санкціями та разом із сусідньою Туреччиною сильно постраждала від землетрусу 6 лютого. Світовий банк оцінив збитки від стихійного лиха на всій території країни на 5,1 млрд доларів.

Ключова проблема Сирії – дефіцит палива. Він загострився у грудні 2022 року і став найважчим із початку війни в країні у 2011 році, пишуть "Ведомості".

У січні Іран, основний постачальник нафтопродуктів до Сирії, підвищив ціни на енергоресурси, а також відмовився постачати їх у кредит. Крім того, Тегеран попросив Сирію заплатити авансом за нові постачання.

  • Нагадаємо, експерти вважають, що Росія використовує торгові судна для перевезення з Сирії військових вантажів через Босфор.
Росія
Сирія
Башар Асад
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