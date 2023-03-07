Про його підготовку "Ведомостям" повідомило поінформоване дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника, близького до адміністрації російського президента, його може ухвалити Володимир Путін.

Сирія не оговталася від наслідків 12-річної війни, перебуває під жорсткими західними санкціями та разом із сусідньою Туреччиною сильно постраждала від землетрусу 6 лютого. Світовий банк оцінив збитки від стихійного лиха на всій території країни на 5,1 млрд доларів.

Ключова проблема Сирії – дефіцит палива. Він загострився у грудні 2022 року і став найважчим із початку війни в країні у 2011 році, пишуть "Ведомості".

У січні Іран, основний постачальник нафтопродуктів до Сирії, підвищив ціни на енергоресурси, а також відмовився постачати їх у кредит. Крім того, Тегеран попросив Сирію заплатити авансом за нові постачання.