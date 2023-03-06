Росія використовує торгові судна для перевезення військових вантажів через Босфор, - експерти

Про це інформує Navalnews із посиланням на дані аналітиків з оборони та експерта з питань оборони Йорука Ішика.

Так, за їхніми даними, російський корабель Sparta IV привіз до Сирії гуманітарну допомогу у контейнерах для постраждалих від землетрусу. Назад він виїхав уже з військових вантажем з військово-морської бази РФ в Тартусі. Під час завантаження було залучено військові машини та відкрито великі трюми корабля. Новий вантаж корабель має вивантажити в Новоросійську.

Зазначають, що Sparta IV йшла через Босфор у темний час доби у супроводі військово-морського флоту РФ. До входу в Босфор 1 березня вона йшла у супроводі ракетного корвета ВМФ Росії "Стерегущий".

За даними експертів, російські контейнеровози вже не вперше перевозять військові вантажі. Так у серпні 2022 року на Тартусі в Сирії на судна були завантажені російські ракети ППО С-300. Їх доставили в Новоросійськ.

Наголошують, що судно Sparta IV є одним із чотирьох суден, на які уряд США наклав санкції.