Росія використовує торгові судна для перевезення військових вантажів через Босфор, - експерти
Після того, як Туреччина закрила Босфор для військових кораблів, Росія почала використовувати торгові і допоміжні судна для вивезення вантажів для військових через протоку
Про це інформує Navalnews із посиланням на дані аналітиків з оборони та експерта з питань оборони Йорука Ішика.
Так, за їхніми даними, російський корабель Sparta IV привіз до Сирії гуманітарну допомогу у контейнерах для постраждалих від землетрусу. Назад він виїхав уже з військових вантажем з військово-морської бази РФ в Тартусі. Під час завантаження було залучено військові машини та відкрито великі трюми корабля. Новий вантаж корабель має вивантажити в Новоросійську.
Зазначають, що Sparta IV йшла через Босфор у темний час доби у супроводі військово-морського флоту РФ. До входу в Босфор 1 березня вона йшла у супроводі ракетного корвета ВМФ Росії "Стерегущий".
За даними експертів, російські контейнеровози вже не вперше перевозять військові вантажі. Так у серпні 2022 року на Тартусі в Сирії на судна були завантажені російські ракети ППО С-300. Їх доставили в Новоросійськ.
Наголошують, що судно Sparta IV є одним із чотирьох суден, на які уряд США наклав санкції.
- 29 серпня до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере через те, що Туреччина дала дозвіл перевезти російські С-300 через Босфор.
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