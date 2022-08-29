МЗС України вручило ноту послу Туреччини за дозвіл перевезти російські С-300 через Босфор

Про це йдеться у повідомленні на сайті зовнішньополітичного відомства України.

Заступник міністра Микола Точицький висловив послу Туреччини занепокоєння української сторони у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном "Sparta II" з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2.

Згідно з повідомленням, посольству Туреччини вручено вербальну ноту МЗС України з порушеного питання, а також наголошено, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.

Микола Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном "Sparta II" через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

Заступник міністра висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

29 серпня Туреччина у п'ять разів збільшила платню за прохід через свої протоки Босфор і Дарданелли.

17 серпня Туреччина розпочала військову операцію у Сирії.