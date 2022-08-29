Туреччина у п'ять разів збільшує платню за прохід через свої протоки Босфор і Дарданелли
Туреччина вп'ятеро збільшить плату за проходи кораблів через протоки Босфор і Дарданелли, відповідно до прав, які надані їй Конвенцією Монтре, що регулює прохід цими протоками
Про це повідомляє турецьке видання Sabah.
Там зазначили, що рішення набуде чинності 7 жовтня. За підрахунками турецької влади, поточний дохід від зборів з 40 млн доларів збільшиться до 200 млн доларів.
Згідно з Конвенцією Монтре від 1936 року, Туреччина зберігає за собою право вимагати оплату за маяки, рятувальні та медичні збори від суден, що проходять через Босфор і заходять і виходять із Дарданелл.
Однак у той час розрахунок здійснювався на основі загальної валюти "жермінальний франк", який дорівнював 0,29 г золота, незалежно від поточних обмінних курсів, інфляції. 1983 року Туреччина встановила курс франка на рівні 0,8063 долара. Однак згодом ця сума зменшилася через зростання інфляції та вартість золота у світі. Тому ціна франка тепер була збільшена в 5 разів і визначена як 4 долари за тонну вантажу.
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