Туреччина у п'ять разів збільшує платню за прохід через свої протоки Босфор і Дарданелли

Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

Там зазначили, що рішення набуде чинності 7 жовтня. За підрахунками турецької влади, поточний дохід від зборів з 40 млн доларів збільшиться до 200 млн доларів.

Згідно з Конвенцією Монтре від 1936 року, Туреччина зберігає за собою право вимагати оплату за маяки, рятувальні та медичні збори від суден, що проходять через Босфор і заходять і виходять із Дарданелл.

Однак у той час розрахунок здійснювався на основі загальної валюти "жермінальний франк", який дорівнював 0,29 г золота, незалежно від поточних обмінних курсів, інфляції. 1983 року Туреччина встановила курс франка на рівні 0,8063 долара. Однак згодом ця сума зменшилася через зростання інфляції та вартість золота у світі. Тому ціна франка тепер була збільшена в 5 разів і визначена як 4 долари за тонну вантажу.

Нагадаємо, речник президента Туреччини Ібрагім Калин зазначив, що незаконно захоплений Росією Крим має бути повернутий Україні

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