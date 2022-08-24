Представник Ердогана: угода України з РФ має ґрунтуватися на поверненні Криму, це українська територія
Речник президента Туреччини Ібрагім Калин зазначив, що незаконно захоплений Росією Крим має бути повернутий Україні. Цей механізм може бути покладений в основу угоди між українською та російською сторонами
Про це повідомив речник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю агенції CNN, передає турецький мовник TRT Haber.
Як йдеться у повідомленні, на думку офіційних представників влади Туреччини, угода України з РФ має ґрунтуватися на поверненні Криму, який є беззаперечно українською територією.
"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена (між Україною та Росією, - ред.)", - сказав Калин.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України.
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