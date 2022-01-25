Фінські вчені серед існуючих на ринку ліків виявили препарати, що блокують коронавірус

Про це повідомляє Yle.

"Під час дослідів на людських клітинах було встановлено, що комбінація двох препаратів, бафетинібу і похідного стауроспорину (UCN-01), запобігає запаленню клітин та посилює дію один одного", - йдеться у повідомленні.

Науковці зазначають, що комбінація цих препаратів також запобігає зараженню штамом "Дельта".



Видання передає, що очолив дослідження професор біоінформатики з Університету Тампере Даріо Греко. Він зазначив, що експеримент об'єднав безліч методів у один спосіб, який тепер можна застосовувати і для інших подібних експериментів.

"Комплексна стратегія, яку ми розробили в цьому дослідженні, може застосовуватися і для пошуку ліків від інших захворювань", - заявив Греко.



Нагадаємо, компанії Pfizer і BioNTech оголосили початок клінічних випробувань вакцини, спрямованої на протидію штаму коронавірусу "Омікрон".



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