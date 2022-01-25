Фінські вчені серед існуючих на ринку ліків виявили препарати, що блокують коронавірус
Дослідники з Університету Тампере провели дослідження тисячі ліків, із яких виявили два препарати, що здатні блокувати коронавірусну інфекцію
Про це повідомляє Yle.
"Під час дослідів на людських клітинах було встановлено, що комбінація двох препаратів, бафетинібу і похідного стауроспорину (UCN-01), запобігає запаленню клітин та посилює дію один одного", - йдеться у повідомленні.
Науковці зазначають, що комбінація цих препаратів також запобігає зараженню штамом "Дельта".
Видання передає, що очолив дослідження професор біоінформатики з Університету Тампере Даріо Греко. Він зазначив, що експеримент об'єднав безліч методів у один спосіб, який тепер можна застосовувати і для інших подібних експериментів.
"Комплексна стратегія, яку ми розробили в цьому дослідженні, може застосовуватися і для пошуку ліків від інших захворювань", - заявив Греко.
- Нагадаємо, компанії Pfizer і BioNTech оголосили початок клінічних випробувань вакцини, спрямованої на протидію штаму коронавірусу "Омікрон".
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