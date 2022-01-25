Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти штаму "Омікрон"
Компанії Pfizer і BioNTech оголосили початок клінічних випробувань вакцини, спрямованої на протидію штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляється у пресрелізі Pfizer.
Перші учасники клінічних випробувань уже отримали першу з двох доз вакцини на основі "Омікрону", або в якості бустерної дози. Дослідження проводитимуть серед здорових людей віком від 18 до 55 років.
Зазначається, що дослідження проводиться для оцінки безпеки, переносимості та імуногенності вакцини.
У клінічних випробуваннях візьмуть участь 14 20 осіб, розділених на три групи:
- щеплені стандартною дводозовою вакциною Pfizer, які отримають ще одну або дві дози вакцини від "Омікрону".
- щеплені трьома дозами вакцини Pfizer, які отримають одну дозу стандартної вакцини або вакцини від "Омікрону".
- раніше невакциновані, які отримають три дози вакцини від "Омікрону".
За словами співзасновника BioNTech Угура Шахіна, нові дані доводять, що імунітет від COVID при "Омікроні" слабшає швидше, ніж було з попередніми штамами.
- Раніше гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина, спрямована на штам "Омікрон", буде готова у березні 2022 року.
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