Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти штаму "Омікрон"

Про це повідомляється у пресрелізі Pfizer.



Перші учасники клінічних випробувань уже отримали першу з двох доз вакцини на основі "Омікрону", або в якості бустерної дози. Дослідження проводитимуть серед здорових людей віком від 18 до 55 років.



Зазначається, що дослідження проводиться для оцінки безпеки, переносимості та імуногенності вакцини.



У клінічних випробуваннях візьмуть участь 14 20 осіб, розділених на три групи:

щеплені стандартною дводозовою вакциною Pfizer, які отримають ще одну або дві дози вакцини від "Омікрону".

щеплені трьома дозами вакцини Pfizer, які отримають одну дозу стандартної вакцини або вакцини від "Омікрону".

раніше невакциновані, які отримають три дози вакцини від "Омікрону".

Раніше гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина, спрямована на штам "Омікрон", буде готова у березні 2022 року.

"Хоча дослідження та реальні дані показують, що бустерні дози продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важких захворювань та госпіталізації через "Омікрон", ми визнаємо необхідність бути готовими до того, що цей захист згодом ослабне", - заявила голова відділу досліджень та розробок вакцин у Pfizer Катрін Янсен.За словами співзасновника BioNTech Угура Шахіна, нові дані доводять, що імунітет від COVID при "Омікроні" слабшає швидше, ніж було з попередніми штамами.