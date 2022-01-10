Вакцина від штаму "Омікрон" буде готова в березні, - гендиректор Pfizer
Генеральний директор американської фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина, спрямована на штам "Омікрон", буде готова у березні 2022 року, виробництво перших доз уже розпочалося
Про це передає CNBC.
"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав Бурла.
Гендиректор Pfizer підкреслив, що цей препарат спрямований не лише на "Омікрон", а й на інші штами, які зараз циркулюють. Бурла зазначив, що поки невідомо, як само будуть використовувати цю вакцину. Однак, за його словами, у Pfizer буде готова певна кількість доз, які у разі потреби відправлять на вимогу урядів різних країн.
"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфекцій", - сказав Бурла.
Видання передає, що згідно з дослідженням Великої Британії вакцини Pfizer і Moderna через 20 тижнів після другої дози ефективні лише на 10% у запобіганні симптоматичного захворювання від "Омікрону". Однак перші дві дози вакцини все ще забезпечують захист від важкого перебігу хвороби.
Водночас дослідження показало, що бустерна доза ефективна на 75%.
- Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що ситуація з коронавірусом залишатиметься складною протягом найближчих трьох місяців, проте організація вже бачить кінець пандемії.
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