Вакцина від штаму "Омікрон" буде готова в березні, - гендиректор Pfizer

Про це передає CNBC.

"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав Бурла.

Гендиректор Pfizer підкреслив, що цей препарат спрямований не лише на "Омікрон", а й на інші штами, які зараз циркулюють. Бурла зазначив, що поки невідомо, як само будуть використовувати цю вакцину. Однак, за його словами, у Pfizer буде готова певна кількість доз, які у разі потреби відправлять на вимогу урядів різних країн.

"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфекцій", - сказав Бурла.

Видання передає, що згідно з дослідженням Великої Британії вакцини Pfizer і Moderna через 20 тижнів після другої дози ефективні лише на 10% у запобіганні симптоматичного захворювання від "Омікрону". Однак перші дві дози вакцини все ще забезпечують захист від важкого перебігу хвороби.

Водночас дослідження показало, що бустерна доза ефективна на 75%.

