Ситуація з COVID-19 залишатиметься тяжкою найближчі три місяці, але кінець уже проглядається, - ВООЗ

Про це повідомляє Sky News.



За словами Девіда Набарро, ситуація з COVID-19 може залишатися "складною" протягом наступних трьох місяців.



"Я боюся, що ми рухаємося через марафон, але немає можливості точно сказати, що ми на фініші - ми вже бачимо кінець, але ми ще не там. І перш ніж ми туди потрапимо, ми зіткнемося з декількома перешкодами", - заявив він.



По-перше, зазначив представник ВООЗ, вірус продовжує розвиватися - зараз з'явився "Омікрон", але виникне ще більше варіантів.



По-друге, COVID-19 справді впливає на весь світ. І хоча служби охорони здоров’я в Західній Європі ледве дають собі раду, у багатьох інших частинах світу вони повністю перевантажені.



По-третє, наразі у більшості країн, особливо у бідних, немає можливостей для серйозних карантинних обмежень.



На думку Набарро, у майбутньому світ можуть очікувати постійні сплески COVID-19, і система охорони здоров'я має бути здатною реагувати на них дуже швидко.



"Життя може продовжуватися, ми можемо відновити економіку в багатьох країнах, але ми просто повинні поважати вірус, а це означає мати дійсно надійні плани для боротьби зі сплесками", - наголосив він.

1 січня голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус заявив, що пандемія COVID-19 завершиться у 2022 році за умови рівномірного розподілу вакцин у світі.