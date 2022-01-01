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У ВООЗ назвали умову, за якої пандемія закінчиться у 2022 році

1 січня, 2022 субота
21:48
Коронавірус ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що пандемія COVID-19 завершиться у 2022 році за умови рівномірного розподілу вакцин у світі

Про це повідомляє bbc

За його словами, 2022-й рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу, але лише за умови, якщо країнам світу вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин.

У своєму новорічному зверненні Гебреїсус назвав причиною появи нового штаму "Омікрон" "вузький націоналізм і створення надмірних запасів вакцин деякими країнами". ВООЗ неодноразово критикувала багаті держави світу, які останнім часом пропонують своїм громадянам робити треті щеплення, тоді як у багатьох регіонах значна частина населення не отримала першої дози вакцини.

На думку голови ВООЗ, такий підхід створив ідеальні умови для появи "Омікрону". 

"І чим довше буде порушуватися принцип справедливості, тим вищий ризик подальших змін цього вірусу, яким ми не можемо ні запобігти, ні передбачити", - сказав Гебреїсус.

На думку експертів, нові мутації вірусу виникають в умовах його активного поширення, коли заражається дедалі більше людей у ​​різних країнах світу. Спалах "Омікрону" призвів до різкого стрибка захворюваності у світі, але за попередніми даними, цей варіант призводить до менш важкого перебігу хвороби та інфіковані значно рідше опиняються у лікарнях.

Проте, влада країн світу повідомляє, що через велику кількість хворих і вимушених самоізолюватися співробітників порушується робота різних державних та приватних служб, у тому числі авіатранспорту, охорони здоров'я, поліції та пожежників. В останні дні через "Омікрон" було скасовано тисячі авіарейсів по всьому світу.

Гебреїсус зазначив, що за три роки пандемії світ розробив безліч інструментів проти коронавірусу,  тому числі зроблено понад 8,5 млрд щеплень, що допомогло врятувати мільйони життів. 

"Зараз, коли ми вступаємо в третій рік цієї пандемії, я впевнений, що це буде рік, у якому ми покінчимо з нею, але тільки якщо ми зробимо це разом. Якщо ми покінчимо з несправедливістю, ми зможемо покласти її кінець пандемії", - сказав Гебреїсус. 

Раніше ВООЗ поставила завдання вакцинувати щонайменше 40% населення у всіх країнах світу, проте здебільшого країн Африки воно не виконано. Наразі організація вважає, що для закінчення пандемії необхідно до липня 2022 року вакцинувати 70% мешканців Землі.

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ВООЗ
вакцина
Вакцинація
пандемія
COVID-19
Тедрос Аданом Гебреісус
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