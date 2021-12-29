ВООЗ має намір вакцинувати від коронавірусу 70% населення Землі до середини 2022 року

Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус під час брифінгу в середу, 29 грудня.



За словами Тедроса Гебреїсуса, у світу залишається 185 днів до фінішної прямої вакцинування 70% населення до липня 2022 року.



"Це момент, коли світові лідери можуть відкинути політику та популізм, а також особисті інтереси, які загрожують загальному реагуванню на пандемію, а також можуть підірвати реагування на нові хвороби, які неминуче з'являться", - заявив очільник ВООЗ.



Тедрос Гебреїсус також висловив занепокоєння щодо "цунамі випадків" коронавірусу у всьому світі, які викликають штами "Дельта" та "Омікрон".



"Дельта" і "Омікрон" тепер є подвійними загрозами, що збільшують кількість випадків зараження до рекордної кількості, що призводить до сплеску госпіталізації та смертей", - наголосив він.



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