ФК “Карпати” після перемоги 3:0 над ФСК “Маріуполь” є лідером групи "А" Першої Ліги Чемпіонату України з футболу

ГОЛ 1

12 хв - забив Ростислав Тарануха (Карпати Львів)

ГОЛ 2

18 хв - забив Амбросій Чачуа (Карпати Львів)

ГОЛ 3

72 хв - забив Олег Лень (Карпати Львів)

ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР ФК КАРПАТИ

Отож, львівські "Карпати", житомирське "Полісся" та кам’янець-подільський "Епіцентр" зараз є лідерами групи "А". У всіх трьох клубів по три залікових бали. По одному пункту у своєму активі мають вишгородський "Діназ" і тернопільська "Нива". Замикають турнірну таблицю чернівецька "Буковина", івано-франківське "Прикарпаття" і ФСК "Маріуполь", у яких нуль очок після 1-го туру.

У 2-му турі нас очікують наступні матчі. "Діназ" поїде у гості до "Буковини", ФСК "Маріуполь" зустрінеться з "Прикарпаттям", а "Епіцентр" зіграє проти "Полісся". Також ми станемо свідками Західного дербі між "Нивою" та "Карпатами".