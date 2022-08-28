ФК “Карпати” після перемоги 3:0 над ФСК “Маріуполь” є лідером групи "А" Першої Ліги Чемпіонату України з футболу
27 серпня у Львові "Карпати" приймали ФСК "Маріуполь". Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Карпатівці здобули впевнену перемогу над "Маріуполем" завдяки голам Ростислава Таранухи, Амбросія Чачуа та Олега Леня. Львів’яни двічі забили ще до перерви та вже у другій половині зустрічі встановили фінальний рахунок 3:0
ГОЛ 1
12 хв - забив Ростислав Тарануха (Карпати Львів)
ГОЛ 2
18 хв - забив Амбросій Чачуа (Карпати Львів)
ГОЛ 3
72 хв - забив Олег Лень (Карпати Львів)
ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР ФК КАРПАТИ
Отож, львівські "Карпати", житомирське "Полісся" та кам’янець-подільський "Епіцентр" зараз є лідерами групи "А". У всіх трьох клубів по три залікових бали. По одному пункту у своєму активі мають вишгородський "Діназ" і тернопільська "Нива". Замикають турнірну таблицю чернівецька "Буковина", івано-франківське "Прикарпаття" і ФСК "Маріуполь", у яких нуль очок після 1-го туру.
У 2-му турі нас очікують наступні матчі. "Діназ" поїде у гості до "Буковини", ФСК "Маріуполь" зустрінеться з "Прикарпаттям", а "Епіцентр" зіграє проти "Полісся". Також ми станемо свідками Західного дербі між "Нивою" та "Карпатами".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе