ФК "Львів" оголосив про трансфер воротаря, який грав в окупованому Криму
Голкіпер Іван Пономаренко став новим футболістом "Львова"
Про це повідомляє офіційний Instagram львівського клубу.
Іван Пономаренко підписав з ФК "Львів" контракт на 2,5 роки. Воротар виступатиме під номером 55. Голкіпер приєднався до Львов на правах вільного агента, його останнім клубом була "Буковина" з Чернівців.
У кар'єрі Пономаренка є виступи за клуби в окупованому Криму. У 2018 році, коли "Дніпро" втратив статус професійного клубу, воротар вирушив до півострова, який на той час уже був анексований Росією.
У Криму Іван Пономаренко підтримував форму і грав за ФК "Кримтеплиця-2" та "Уютноє" у чемпіонаті Криму, який організувала російська окупаційна адміністрація.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.84
Купівля 27.84Продаж 28.13
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.22
- Актуальне
- Важливе