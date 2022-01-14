ФК "Львів" оголосив про трансфер воротаря, який грав в окупованому Криму

Про це повідомляє офіційний Instagram львівського клубу.



Іван Пономаренко підписав з ФК "Львів" контракт на 2,5 роки. Воротар виступатиме під номером 55. Голкіпер приєднався до Львов на правах вільного агента, його останнім клубом була "Буковина" з Чернівців.



У кар'єрі Пономаренка є виступи за клуби в окупованому Криму. У 2018 році, коли "Дніпро" втратив статус професійного клубу, воротар вирушив до півострова, який на той час уже був анексований Росією.



У Криму Іван Пономаренко підтримував форму і грав за ФК "Кримтеплиця-2" та "Уютноє" у чемпіонаті Криму, який організувала російська окупаційна адміністрація.



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