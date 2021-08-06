Фонд держмайна оголосив аукціон на оренду терміналу "С" аеропорту "Бориспіль"
Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив аукціон на оренду терміналу "С" аеропорту "Бориспіль"
Про це у Facebook повідомила пресслужба ФДМУ.
"Унікальна пропозиція: оголошено аукціон з оренди терміналу "С" аеропорту "Бориспіль" та прилеглої територїі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що об'єкт складається з будівлі терміналу, паркінгу, частини території і дороги. Його загальна площа - 3,079 кв.м. Стартова ціна складає 127 589 грн/міс.
За інформацією пресслужби, термінал "С" функціонував з 1995 по 2012 роки і був призначений передусім для обслуговування літаків бізнес-авіації. У будівлі терміналу є окремі кімнати для відпочинку, зали для проведення прес-конференцій, нарад та банкетів, а також паркінг.
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