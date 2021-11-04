Фонд держмайна виставив на аукціон з оренди перший об’єкт нерухомості у Чорнобильській зоні
У четвер, 4 листопада, Фонд державного майна в Україні відкрив для оренди перший нежитловий об’єкт нерухомості у Чорнобилі. Він знаходиться у самому центрі міста
Про це йдеться на сторінці Фонду у Facebook.
Торги з оренди приміщення адміністративно-побутового корпусу комплексу виробництв "Вектор" зі стартовою ціною 4,2 тис. грн/міс. мають відбутися 19 листопада. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 кв. метра на центральній вулиці Чорнобиля.
Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди.
- Нагадаємо, наприкінці 2020 року міністр культури Олександр Ткаченко дав обіцянку внести Чорнобильський комплекс до світової спадщини ЮНЕСКО.
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