Фонд держмайна виставив на аукціон з оренди перший об’єкт нерухомості у Чорнобильській зоні

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Торги з оренди приміщення адміністративно-побутового корпусу комплексу виробництв "Вектор" зі стартовою ціною 4,2 тис. грн/міс. мають відбутися 19 листопада. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 кв. метра на центральній вулиці Чорнобиля.



Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року міністр культури Олександр Ткаченко дав обіцянку внести Чорнобильський комплекс до світової спадщини ЮНЕСКО.