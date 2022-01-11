Фонд держмайна виставив на продаж Івано-Франківську в'язницю за 7,86 млн грн
Фонд державного майна оголосив про онлайн-аукціон з приватизації Окремого майна установи "Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)"
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Як відомо, торги відбудуться 21 січня.
Об’єкт розташований у Калуському районі, в урочищі "Сівка", 1.
Зазначається, що актив включає 53 інвентарні номери будівель, споруд, інфраструктурних об’єктів і мереж, зокрема 44 зареєстровані одиниці нерухомого майна (виробничі та інші спеціалізовані будівлі і споруди) загальною площею 10,7 тис. кв. м та 9 одиниць інфраструктурних об’єктів і мереж.
Загальна площа двох земельних ділянок об’єкта становить 67,4 га.
Стартова вартість об'єкту становить 7 858 392 грн.
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