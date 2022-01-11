Фонд держмайна виставив на продаж Івано-Франківську в'язницю за 7,86 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Фонду.



Як відомо, торги відбудуться 21 січня.



Об’єкт розташований у Калуському районі, в урочищі "Сівка", 1.



Зазначається, що актив включає 53 інвентарні номери будівель, споруд, інфраструктурних об’єктів і мереж, зокрема 44 зареєстровані одиниці нерухомого майна (виробничі та інші спеціалізовані будівлі і споруди) загальною площею 10,7 тис. кв. м та 9 одиниць інфраструктурних об’єктів і мереж.



Загальна площа двох земельних ділянок об’єкта становить 67,4 га.



Стартова вартість об'єкту становить 7 858 392 грн.



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