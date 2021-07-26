Фонд гарантування вкладів звернувся у поліцію через фінкомпанію-"тезку", яку підозрює у шахрайстві

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.



У пресслужбі звернули увагу, що ФГВФО не має жодного відношення до компанія "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів", яка була зареєстрована 25 березня 2021 року і має код ЄДРПОУ 44085785.



"Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією. У свою чергу - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже звернувся до правоохоронних органів, зокрема до Національної поліції, з проханням вивчити діяльність компанії-тезки та вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій", - йдеться у повідомленні.



За інформацією ФГВФО, ця компанія до видів своєї діяльності віднесла "будівництво житлових і нежитлових будівель" також "інші види грошового посередництва", "інші види кредитування" та "надання інших фінансових послуг".



Відтак, наголосили у пресслужбі, спорідненість сфер діяльності та схожість назв можуть вводити в оману клієнтів фінансової компанії.



"Показово, що серед засновників фінкомпанії є колишні недобросовісні позичальники одного з банків, що ліквідуються. Термін прострочки яких, на момент продажу, становив близько 10 років", - наголосили у пресслужбі.



Зазначається, що Фонд також направив лист-звернення до компанії-двійника з вимогою змінити назву, а також до Міністерства юстиції із запитом вивчити правомірність реєстрації компанії. Крім того, ФГВФО залишає за собою право звернення до суду

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb