Фонд Олександра Усика оголосив деталі бою Усик – Джошуа

Чемпіони Олімпійських ігор у Лондоні зустрінуться у місті Джидда, у Саудівській Аравії, де вони змагатимуться за чемпіонські пояси Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Міжнародної федерації боксу (IBF) та Міжнародної боксерської організації (IBO). Всі вони зараз належать Олександрові Усику, який переміг у минулому поєдинку за рішенням суддів.

Показ бою буде безкоштовним для глядачів на території України. Трансляція буде доступна у розділі «Спорт» на MEGOGO, на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг", а також на регіональних каналах «Суспільного» та на YouTube-каналі Усика – Usyk17. В рамках трансляції користувачі матимуть змогу подивитись бої андеркарду, головний бій та студію. В андеркарді в ринг вийде боксер промоутерської компанії Usyk-17 Promotions Даніель Лапін. Його суперником у рейтинговому поєдинку буде словак Йозеф Юрко.

Кошти від спонсорства та покупки реклами в межах цієї легендарної події передадуть у благодійний фонд допомоги Україні Usyk Foundation, заснований Усиком. Всі компанії, що бажають долучитися до підтримки фонду, можуть звертатися із пропозиціями до MEGOGO.

Нагадаємо, медіасервіс MEGOGO співпрацює з промоутерською компанією K2 Promotions, яка представляє Олександра Усика. У рамках партнерства глядачам MEGOGO стали доступними ексклюзивні трансляції поєдинків за участі українських титулованих професійних боксерів. Анонси всіх спортивних подій від K2 Promotions з'являтимуться у розділі "Спорт" на MEGOGO та на власному інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг".