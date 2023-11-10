Фонд "Повернись живим" передав спецпризначенцям СБУ обладнання на суму 18,6 млн грн

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Волонтери фонду "Повернись живим" передали бійцям Центру спеціальних операцій "А" СБУ термінали Starlink, захищені ліцензійні радіостанції з кабелями програмування до них та автомобільні радіостанції.

Загалом фонд спрямував понад 18,6 млн грн донатів на придбання додаткових систем зв’язку для спецпризначенців СБУ.

"Кожна спецоперація, яку готують і проводять бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки на передовій чи в тилу ворога, вимагає не тільки зброї для ураження, а і якісного зв’язку", - йдеться у повідомленні.