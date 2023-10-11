Українці за три дні зібрали 235 млн грн на 10 тис. дронів-камікадзе
Українці всього за три дні зібрали понад 235 000 000 гривень через спільний збір UNITED24, "Повернись живим" та monobank на 10 тисяч дронів-камікадзе
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"3 дні. 235 000 000 гривень. 10 000 дронів-камікадзе. Це результати спільного збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей збір став можливий завдяки операції "Єдність". так українці з рекордною швидкістю зібрали на 10 000 FPV-дронів.
Перша партія з понад 5 000 дронів уже прибули в Україну. Їх обладнають боєприпасами українського виробництва, розподілять між десятками бригад Сил оборони України та відправлять на фронт.
- У травні повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення український фонд "Повернись живим" зібрав понад 7 мільярдів гривень на допомогу Силам оборони України.
- У червні фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Силам оборони України 1000 нових 40-мм ручних протитанкових гранатометів ATGL-L3. Гранатомети отримали 16 бригад.
- "Повернись живим" передав Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія" для знищення ворога.
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