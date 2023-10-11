Українці за три дні зібрали 235 млн грн на 10 тис. дронів-камікадзе

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"3 дні. 235 000 000 гривень. 10 000 дронів-камікадзе. Це результати спільного збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей збір став можливий завдяки операції "Єдність". так українці з рекордною швидкістю зібрали на 10 000 FPV-дронів.

Перша партія з понад 5 000 дронів уже прибули в Україну. Їх обладнають боєприпасами українського виробництва, розподілять між десятками бригад Сил оборони України та відправлять на фронт.