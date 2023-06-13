Про це повідомили в телеграмі фонду.

В повідомленні зазначається, що протитанкові гранатомети закупили за кордоном на зібрані українцями донати. Представники фонду вже передали зброю Силам оборони. Гранатомети отримали 16 бригад ЗСУ.

Розподіл погоджено з Генштабом та Командуванням сил логістики, аби не допустити дублювання того, що закуповує чи отримує держава. Першочергово забезпечили зброєю ті підрозділи, які готуються проводити штурмові дії.

"Це чудове доповнення до вже переданих раніше 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм. Все це - "колективне піхотне озброєння", яке дозволяє нашим захисникам щоденно протидіяти ворогу. Навіть більше - саме за допомогою, зокрема, такої зброї наші бійці штурмують позиції загарбників та звільняють від окупантів українські населені пункти", - повідомили в "Повернись живим".

Також зазначається, що на ручні протитанкові гранатомети існує великий запит у військах.

"Придбана нами модель, ATGL-L3, - знайома українським воїнам, тож вони не потребуватимуть додаткового навчання. Це проста, надійна та ефективна зброя, боєприпаси до якої держава може купувати у європейських виробників, або отримувати як допомогу від західних партнерів", - додали у фонді.