З початку повномасштабного вторгнення фонд "Повернись живим" зібрав понад 7 млрд грн
За час повномасштабного вторгнення український фонд "Повернись живим" зібрав понад 7 мільярдів гривень на допомогу Силам оборони України
Про це повідомляє пресслужба фонду.
"Більш ніж 2 220 000 донатів, кожен із яких, незалежно від його розміру, вклався у те, що наші захисники й захисниці вистояли та давали російським окупантам добрячого тягла. За понад рік від початку широкомасштабного вторгнення ваші кошти стали для українського війська технікою, яка дає йому можливість не тільки ефективно протидіяти переважаючому противнику, а й вертати своє та наближати нашу спільну перемогу", - йдеться у повідомлені.
На ці кошти було закуплено:
- безпілотний комплекс Bayraktar TB2
- 1460 кулеметів калібру 7,62 мм
- 186 одиниць 120-мм мінометів
- 11 розвідувальних комплексів PD-2
- 25 БПАК «Лелека-100» у складі 50 БПЛА
- 25 безпілотних комплексів «ШАРК» у складі 75 БПЛА
- 25 мобільних командних пунктів
- більш ніж 800 нових автівок
- 11 броньовиків
- 10 станцій технічного обслуговування західної автомобільної техніки
- понад 31 000 рацій
- 7050 одиниць тепловізійної та нічної оптики
- 6 725 дронів.
- Нагадаємо, що восени минулого року завдяки фонду "Повернись живим" українці задонатили 15 544 350 гривень, які витратили на зв’язок для саперних підрозділів ДСНС.
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