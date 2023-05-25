З початку повномасштабного вторгнення фонд "Повернись живим" зібрав понад 7 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба фонду.

"Більш ніж 2 220 000 донатів, кожен із яких, незалежно від його розміру, вклався у те, що наші захисники й захисниці вистояли та давали російським окупантам добрячого тягла. За понад рік від початку широкомасштабного вторгнення ваші кошти стали для українського війська технікою, яка дає йому можливість не тільки ефективно протидіяти переважаючому противнику, а й вертати своє та наближати нашу спільну перемогу", - йдеться у повідомлені.

На ці кошти було закуплено:

безпілотний комплекс Bayraktar TB2

1460 кулеметів калібру 7,62 мм

186 одиниць 120-мм мінометів

11 розвідувальних комплексів PD-2

25 БПАК «Лелека-100» у складі 50 БПЛА

25 безпілотних комплексів «ШАРК» у складі 75 БПЛА

25 мобільних командних пунктів

більш ніж 800 нових автівок

11 броньовиків

10 станцій технічного обслуговування західної автомобільної техніки

понад 31 000 рацій

7050 одиниць тепловізійної та нічної оптики

6 725 дронів.

"І це - лише кілька чисел, аби ви усвідомили, наскільки ви круті, й побачили масштаб та користь вашої допомоги війську. Дякуємо, що довіряєте нашій команді та вірите у свою армію", - зазначили в фонді.