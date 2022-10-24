Українці задонатили на зв'язок для саперів понад 15 млн

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Піротехніки ДСНС рятують життя, виявляють і знешкоджують ворожі міни, вибухівку та нерозірвані боєприпаси. Розміновують шляхи та населені пункти. І при цьому дуже ризикують. Надійний зв’язок — одна із найважливіших їхніх потреб. І днями Фонд закрив її завдяки невпинній допомозі донорів", – йдеться в повідомленні.

Надзвичайники отримали від фонду 180 захищених радіостанцій Motorola, 180 комплектів навушників та стільки ж додаткових акумуляторів до них, а також 12 кабелів програмування.

"Завдяки надійним радіостанціям з навушниками групи саперів можуть працювати, маючи вільні руки та перебуваючи на зв’язку один з одним", – пояснили в ДСНС.

Нагадаємо, 19 жовтня на Харківщині, підірвавшись на протитанковій міні, загинули двоє саперів, іще четверо постраждали.

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