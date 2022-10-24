Українці задонатили на зв'язок для саперів понад 15 млн
Завдяки фонду "Повернись живим" українці задонатили 15 544 350 гривень, які витратили на зв’язок для саперних підрозділів ДСНС.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Піротехніки ДСНС рятують життя, виявляють і знешкоджують ворожі міни, вибухівку та нерозірвані боєприпаси. Розміновують шляхи та населені пункти. І при цьому дуже ризикують. Надійний зв’язок — одна із найважливіших їхніх потреб. І днями Фонд закрив її завдяки невпинній допомозі донорів", – йдеться в повідомленні.
Надзвичайники отримали від фонду 180 захищених радіостанцій Motorola, 180 комплектів навушників та стільки ж додаткових акумуляторів до них, а також 12 кабелів програмування.
"Завдяки надійним радіостанціям з навушниками групи саперів можуть працювати, маючи вільні руки та перебуваючи на зв’язку один з одним", – пояснили в ДСНС.
- Нагадаємо, 19 жовтня на Харківщині, підірвавшись на протитанковій міні, загинули двоє саперів, іще четверо постраждали.
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