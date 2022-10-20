Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"19 жовтня група рятівників ДСНС Луганщини, рухаючись на службовому транспорті, натрапила на протитанкову міну на території Харківської області. Піротехніки займалися розмінуванням деокупованих населених пунктів", - зазначив він.

Унаслідок цього загинули моторист-сапер Олексій Єманов та сапер Сергій Троценко. Ще четверо працівників ДСНС отримали поранення й були ушпиталені.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що подія сталася в Ізюмському районі.

14 жовтня на Сумщині під час проведення сільськогосподарських робіт комбайн підірвався на міні.

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