На Харківщині сапери підірвалися на міні: двоє загинули, ще четверо постраждали
В Ізюмському районі Харківщини 19 жовтня внаслідок підриву на протитанковій міні загинуло двоє саперів, іще четверо постраждали
Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"19 жовтня група рятівників ДСНС Луганщини, рухаючись на службовому транспорті, натрапила на протитанкову міну на території Харківської області. Піротехніки займалися розмінуванням деокупованих населених пунктів", - зазначив він.
Унаслідок цього загинули моторист-сапер Олексій Єманов та сапер Сергій Троценко. Ще четверо працівників ДСНС отримали поранення й були ушпиталені.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що подія сталася в Ізюмському районі.
- 14 жовтня на Сумщині під час проведення сільськогосподарських робіт комбайн підірвався на міні.
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