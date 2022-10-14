У Сумській області на міні підірвався комбайн

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"О 13:30, поблизу с. Славгород, Краснопільської громади, під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн. Аграрій - живий та неушкоджений, комбайн - пошкоджений", - йдеться у звіті Живицького.

Близько 15:00 росіяни випустили 4 міни по території Глухівської громади. Обійшлось без жертв та руйнувань.

Вчора, 13 жовтня, у Сумській області вантажівка наїхала заднім колесом на міну.

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