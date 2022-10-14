У Сумській області на міні підірвався комбайн
На Сумщині під час проведення сільськогосподарських робіт комбайн підірвався на міні
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"О 13:30, поблизу с. Славгород, Краснопільської громади, під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн. Аграрій - живий та неушкоджений, комбайн - пошкоджений", - йдеться у звіті Живицького.
Близько 15:00 росіяни випустили 4 міни по території Глухівської громади. Обійшлось без жертв та руйнувань.
- Вчора, 13 жовтня, у Сумській області вантажівка наїхала заднім колесом на міну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.82
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.46
- Актуальне
- Важливе