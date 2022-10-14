На Сумщині вантажівка наїхала на міну

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Інцидент стався у Великописарівській громаді. Близько 17:00 водій вантажівки, під час маневрування, наїхав заднім колесом на міну. Вона вибухнула. Пошкоджений причіп автомобіля. Обійшлось без жертв.

У четвер, 13 жовтня, російський агресор також продовжив обстрілювати Сумщину.

"Білопільська громада: майже об 11 ранку 3 міни. Після 11 - ще 18 мін, вже по іншій частині громади. Ворожбянська громада: ближче до опівдня 7 мін по околицях Ворожби. Зноб-Новгородська громада: о 14 годині від росіян прилетіла міна 120мм. В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань", - пише Живицький.

Зранку 12 жовтня російські окупанти обстріляли прикордонні громади Сумщини з артилерії.

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