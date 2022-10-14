На Сумщині вантажівка наїхала на міну
Вчора, 13 жовтня, у Сумській області вантажівка наїхала заднім колесом на міну
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Інцидент стався у Великописарівській громаді. Близько 17:00 водій вантажівки, під час маневрування, наїхав заднім колесом на міну. Вона вибухнула. Пошкоджений причіп автомобіля. Обійшлось без жертв.
У четвер, 13 жовтня, російський агресор також продовжив обстрілювати Сумщину.
"Білопільська громада: майже об 11 ранку 3 міни. Після 11 - ще 18 мін, вже по іншій частині громади. Ворожбянська громада: ближче до опівдня 7 мін по околицях Ворожби. Зноб-Новгородська громада: о 14 годині від росіян прилетіла міна 120мм. В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань", - пише Живицький.
- Зранку 12 жовтня російські окупанти обстріляли прикордонні громади Сумщини з артилерії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.91
-
EUR
Купівля 38.33Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе