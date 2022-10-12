Росіяни вранці обстріляли Сумщину: близько 30 прильотів
На Сумщині зранку 12 жовтня російські окупанти обстріляли прикордонні громади з артилерії
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
З 8:00 росіяни обстріляли околиці Миропілля. Нарахували 14 прильотів, імовірно, із самохідних артилерійських установок калібру 122 мм.
З 8:20 окупанти гатили з артилерії по околиці Середина-Буда. Зафіксували 12 прильотів.
Наслідки російських обстрілів уточнюють.
- 10 жовтня росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів. Одна людина загинула, ще чотири поранені. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат і підприємство.
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