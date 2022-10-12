Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

З 8:00 росіяни обстріляли околиці Миропілля. Нарахували 14 прильотів, імовірно, із самохідних артилерійських установок калібру 122 мм.

З 8:20 окупанти гатили з артилерії по околиці Середина-Буда. Зафіксували 12 прильотів.

Наслідки російських обстрілів уточнюють.

10 жовтня росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів. Одна людина загинула, ще чотири поранені. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат і підприємство.

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