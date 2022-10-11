Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Учора, 10 жовтня, під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Великописарівська, Краснопільська та Миропільська громади - Сумщини, Новгород-Сіверська та Семенівська - Чернігівщини", - йдеться в повідомленні.

Уночі рашисти з РФ мінометами калібру 120 мм гатили територію Миропільської громади.

Після обіду російська ствольна артилерія обстріляла Краснопільську громаду. Тоді ж з мінометів та автоматичних станкових гранатометів окупанти стріляли по Великописарівській громаді. Зафіксовано 8 прильотів мін зі сторони села Безімено та ще 3 виходи з АГС з району Сподарюшине, що у РФ.

"Майже в той самий час рашисти відкрили вогонь зі ствольної артилерії калібру 152 мм по Білопільській громаді. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, школа-інтернат та підприємство", - повідомляють прикордонники.

Внаслідок цього одна людина загинула, ще 4 поранені, їх ушпиталили.

Тричі за добу рашисти обстрілювали мінометами Семенівську громаду. Вогонь вели з районів населених пунктів Любечане, Новий Ропськ та Ломаковка, що в Росії. Загалом зафіксовано чотири десятки вибухів.

"По прикордонню Новгород-Сіверської громади ввечері ворог гатив артилерійськими снарядами з боку російського села Ломаковка - 11 вибухів", - додають в ДПСУ.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb