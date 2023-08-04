Про це інформує ГУР.

Українські розвідники отримали безпілотний авіакомплекс "Валькірія", який складається з трьох дронів і наземної станції управління з додатковим обладнанням, зокрема ноутбуком, монітором для опрацювання інформації, комплектом мачт та антен, картками пам’яті, леєром та ремкомплектом.

Також благодійний фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" придбав 5 додаткових бортів БПЛА "Валькірія" та ще 5 потужних ноутбуків для опрацювання фільмування з польотів та аналізу розвідданих, зібраних дронами.

Вартість наданого воєнним розвідникам обладнання склала 2 789 200 гривень.

Довідково. "Валькірія" - безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва, який зарекомендував себе під час війни. "Валькірія" малопомітна для радарів, проста й надійний у використанні. У військових цілях застосовується для розвідки та коригування артилерійського вогню в цілодобовому режимі.

У повітрі "Валькірія" здатна перебувати до 120 хвилин з можливістю транслювати відео у режимі реального часу. Дальність польоту - до 40 кілометрів.