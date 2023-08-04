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Військова розвідка отримала український безпілотний авіакомплекс "Валькірія" і додаткові дрони від Повернись живим

4 серпня, 2023 п'ятниця
15:54
Війна з Росією На фото: Українські розвідники та безпілотний авіакомплекс "Валькірія"

"Повернись живим" передав Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія" для знищення ворога

Про це інформує ГУР.

Українські розвідники отримали безпілотний авіакомплекс "Валькірія", який складається з трьох дронів і наземної станції управління з додатковим обладнанням, зокрема ноутбуком, монітором для опрацювання інформації, комплектом мачт та антен, картками пам’яті, леєром та ремкомплектом.

Також благодійний фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" придбав 5 додаткових бортів БПЛА "Валькірія" та ще 5 потужних ноутбуків для опрацювання фільмування з польотів та аналізу розвідданих, зібраних дронами.

Вартість наданого воєнним розвідникам обладнання склала 2 789 200 гривень.

Довідково. "Валькірія" - безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва, який зарекомендував себе під час війни. "Валькірія" малопомітна для радарів, проста й надійний у використанні. У військових цілях застосовується для розвідки та коригування артилерійського вогню в цілодобовому режимі.

У повітрі "Валькірія" здатна перебувати до 120 хвилин з можливістю транслювати відео у режимі реального часу. Дальність польоту - до 40 кілометрів.

  • У травні повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення український фонд "Повернись живим" зібрав понад 7 мільярдів гривень на допомогу Силам оборони України.
  • У червні фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Силам оборони України 1000 нових 40-мм ручних протитанкових гранатометів ATGL-L3. Гранатомети отримали 16 бригад  
Новини
Міністерство оборони
ГУР
Повернись живим
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