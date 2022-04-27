Фонд "Повернись живим" зібрав близько 2 млрд грн за два місяці на допомогу українським військовим

Про це повідомляє очільник фонду Тарас Чмут.



Відомо, що загальна сума, яку витратив фонд на допомогу Збройним силам України, становить 1 929 211 091 грн.



"За ці два місяці вдалося закупити та передати величезні об’єми допомоги для сотень частин та підрозділів від ЗСУ та ТРО до ГУРу, СБУ, ДПСУ та НГУ та Нацполу. Далі - лише амбітніші та системніше проєкти", - наголосив Чмут.







Серед анонсованих планів роботи фонду передбачається розвиток Школи снайперів та снайпінгу як напрямку, а також розвиток навчального центру БпЛА та фахової підготовки операторів.



Крім цього Тарас Чмут розповів, що у фонду є плани, щодо модернізації та посилення системи ППО/ПРО, а також мінної безпеки та розмінування.

Нагадаємо, раніше Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів. У нього включили важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів.