Про це Притула повідомив в Twitter.

"Друзі, вже добу триває збір на три "байрактари". І знаєте що? Ми вже зібрали 300 мільйонів! Українці - титани, низький уклін кожному... Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт, і маємо сумарно 366 млн гривень. А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два "байрактари", - наголосив він.

Притула закликав українців не збавляти темп, оскільки мета - зібрати 500 мільйонів гривень на три ударних безпілотники.

Зробити свій внесок може кожен – як в Україні, так і за кордоном. Реквізити Фонду Сергія Притули доступні за посиланням.

Нагадаємо, 22 червня Притулі виповнився 41 рік. До свого дня народження він відкрив збір коштів на масштабний проєкт "Народний Байрактар". Впродовж тижня (з 22 по 29 червня) він збиратиме кошти на три БПЛА для ЗСУ. На реалізацію потрібно 500 мільйонів гривень (близько 17 мільйонів доларів). Близько 70 мільйонів гривень вніс у скарбничку Фонд Сергія Притули.

25 травня литовський журналіст Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар". Станом на 28 травня вдалось зібрати понад 5 млн євро. Проте турецька сторона погодилась передати "байрактар" безкоштовно. Натомість литовці за виручені кошти купили боєприпаси для безпілотника та антидронові рушниці.

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