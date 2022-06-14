Міноборони Литви замовило боєприпаси для Bayraktar, який був переданий Україні

Про це йдеться у повідомлені Міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса у твітер.

Також повідомлено, що попри замовлені боєприпаси, турецька компанія надала Литві додаткові боєприпаси для ударного безпілотника.

"Ми домовилися про озброєння для Bayraktar Vanagas. Боєприпаси будуть доставлені вчасно. Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", – розповів Міністра оборони Литви.

Як повідомляє "Мілітарний", існують три версії снаряда для ударного Bayraktar TB2 – MAM-C, MAM-L та MAM-T. На оприлюдненій фотографії Арвідас Анусаускас продемонстрував боєприпас MAM-L.

Високоточна малогабаритна бомба MAM-L має вагу 22 кілограми. Бойова частина вагою у 10 кг може бути: тандемною кумулятивною, осколково-фугасною, термобаричною. Фактично MAM-L це варіант протитанкової ракети UMTAS з якої зняли двигун та збільшили крила. Орієнтовна вартість MAM-L становить у межах від 60 до 100 тисяч доларів. Принцип наведення – по лазерному променю, що дозволяє знищувати цілі на відстані до 8 км, а також за допомоги супутникової навігації на дальності до 14 км.

Нагадаємо, литовський журналіст Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня. 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро.

Проте турецька сторона погодилась надати БПЛА безкоштовно. 2 червня Литва підписала контракт з Туреччиною про безоплатне отримання безпілотника "Bayraktar TB2" для потреб Збройних Сил України. Він отримав ім’я "Vanagas", що у перекладі — Яструб.

13 червня стало відомо, що литовці придбали для України чотири сучасні безпілотники естонського виробництва, ще два планується придбати найближчим часом.

Також вчора, 13 червня, Андрюс Тапінас повідомив, що громадськість Литви придбала для України 110 потужних антидронових рушниць EDM4S.

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