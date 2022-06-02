Для допомоги ЗСУ: виробник Bayraktar безкоштовно віддасть безпілотник, на який зібрали гроші литовці
Турецька сторона безкоштовно передасть Литві Bayraktar для України, на який збирали гроші всією країною
Про це написав Міністр оборони країни Арвідас Анушаускас у Твіттері.
"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилась віддати Bayraktar, на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це дивовижно! На зібрані гроші ми придбаємо необхідні боєприпаси для Байрактару, а решта грошей також підуть на підтримку України", написав Арвідас Анушаускас.
- Нагадаємо, раніше Анушаускас заявив, що Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.
- Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників.
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