Про це написав Міністр оборони країни Арвідас Анушаускас у Твіттері.

"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилась віддати Bayraktar, на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це дивовижно! На зібрані гроші ми придбаємо необхідні боєприпаси для Байрактару, а решта грошей також підуть на підтримку України", написав Арвідас Анушаускас.