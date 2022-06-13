Про це написав телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас у Twitter.

"Ми купили ще чотири сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 тис. євро. Загальна вартість (шести безпілотників, - ред.) – 990 тис. євро. Українські льотчики навчаються ними керувати. Чотири птахи вирушать в Україну прямо зараз, решта - через два місяці", - пише Тапінас.

У місцевій міфології Магіла – богині смерті.

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.

Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.