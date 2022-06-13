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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Литві купили ще 4 безпілотники для України

У Литві купили ще 4 безпілотники для України

13 червня, 2022 понедiлок
01:01
війна з Росією Литва прапор

Литовці придбали для України чотири сучасні безпілотники естонського виробництва, ще два планується придбати найближчим часом

Про це написав телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас у Twitter.

"Ми купили ще чотири сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 тис. євро. Загальна вартість (шести безпілотників, - ред.) – 990 тис. євро. Українські льотчики навчаються ними керувати. Чотири птахи вирушать в Україну прямо зараз, решта - через два місяці", - пише Тапінас.

У місцевій міфології Магіла – богині смерті.

  • Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.
  • Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.
  • 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.

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Литва
ЗСУ
Військові новини
безпілотники
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