Формула-1: Mercedes презентував болід на новий сезон
Компанія Mercedes показала болід на сезон-2022 Формули-1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Новий болід отримав назву F1 W13. Після двох сезонів у чорних кольорах компанія Mercedes вирішила повернутися до сріблястого забарвлення.
Саме у цьому боліді в новому сезоні Формули-1 продовжить змагатись семиразовий чемпіон Льюїс Гемілтон та його новий напарник Джордж Расселл.
Відео презентації:
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