Формула-1: Mercedes презентував болід на новий сезон

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Новий болід отримав назву F1 W13. Після двох сезонів у чорних кольорах компанія Mercedes вирішила повернутися до сріблястого забарвлення.



Саме у цьому боліді в новому сезоні Формули-1 продовжить змагатись семиразовий чемпіон Льюїс Гемілтон та його новий напарник Джордж Расселл.









Відео презентації:



15 грудня британський автогонщик Льюїс Гамільтон отримав лицарське звання від принца Уельського Чарльза.