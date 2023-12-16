Фортифікації, рекрутинг фахівців, підготовка партизанського підпілля. Міноборони співпрацюватиме з місцевим самоврядуванням
Міністр оборони України Рустем Умєров окреслив напрями, на яких будуть сфокусовані зусилля Міноборони з місцевою владою, зокрема фортифікації, рекрутинг фахівців та підготовка партизанського підпілля
Про це він повідомляє на facebook.
"Вчора мали засідання конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента України та за участі голови Верховної Ради, премʼєр-міністра, голови Офісу президента, членів уряду, депутатів, керівників ОВА, представників органів місцевого самоврядування. Важлива та змістовна розмова", - написав Умєров.
Серед основних напрямів спільної роботи він виділив:
- Будівництво фортифікаційних споруд. Це про захист нашої країни.
- Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені.
- Органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу. Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі.
Він нагадав про загрозу в інформаційному просторі, зокрема те, що ворог активно працює над дискредитацією України – назовні та всередині, й намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери.
- У п'ятницю, 15 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров нагадав, що сільський голова має право особисто підписувати повістки.
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