Мобілізація в Україні: Умєров нагадав, що сільські голови мають право підписувати повістки
У п'ятницю, 15 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров нагадав, що сільський голова має право особисто підписувати повістки
Про це міністр оборони України Рустем Умєров сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України у Львові, повідомляє Укрінформ.
"Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352", - нагадав Рустем Умєров.
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За словами Умєрова, що стосується інших питань про мобілізацію, то вони зараз опрацьовуються законодавчо, і будуть узвечені після ухвалення ВР України.
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