Мобілізація в Україні: Умєров нагадав, що сільські голови мають право підписувати повістки

Про це міністр оборони України Рустем Умєров сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України у Львові, повідомляє Укрінформ.

"Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352", - нагадав Рустем Умєров.

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За словами Умєрова, що стосується інших питань про мобілізацію, то вони зараз опрацьовуються законодавчо, і будуть узвечені після ухвалення ВР України.